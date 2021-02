¿Quién es Isabel Medina? La joven de 18 años "enamorada del fascismo"

Fiscalía abre una investigación por el homenaje a la División Azul del pasado fin de semana en Madrid. Las cerca de 300 personas que participaron en el acto podrían haber cometido delitos de odio porque, según recoge el Código Civil, "serán castigados con una pena de 1 a 4 años quienes publiquen, promuevan o inciten hostilidad, discriminación o violencia contra una persona por motivos racistas antisemitas u otros motivos ideológico".

Al final de la concentración habló Isabel Medina, una chica de 18 años que cita como referentes a Hitler o a Primo de Rivera. Dice, en declaraciones al diario La Razón, que su vida está entregada al fascismo.

"Me enamoré del fascismo y le he entregado mi vida. Tengo muy claro lo que quiero hacer en mi vida, mi misión en este mundo, y no me arrepiento ni un ápice. De hecho no sabía la repercusión que iba a tener, pero de haberlo sabido lo repetiría mil veces",, señalaba la joven al diario.

La joven vive sola, cuenta que su padre "ha intentado por todos los medios que no fuese fascista" e incluso le tiraba los libros, "no quería bajo ningún concepto que siguiese esa ideología". Por ese motivo la echó de casa. "No tolera mi ideología", señala.

