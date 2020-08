Pilar Eyre, sobre la entrevista de Corinna Larsen en la BBC: "Es una entrevista histórica y está diciendo muchas verdades"

Corinna Larsen, ex amiga del rey Juan Carlos I, ha asegurado en la entrevista que ha concedido a la BBC que los 76 millones de dólares que recibió del monarca fue un regalo en reconocimiento por "cuánto signifiqué para él, en los momentos más duros". También, ha hablado sobre la controvertida cacería de elefantes en África en la que participó con él.

Por su parte, la periodista Pilar Eyre, manifiesta que las declaraciones de Corinna Larsen en la entrevista a la BBC "merecen credibilidad" y "está diciendo muchas verdades y pruebas". A su parecer "es una entrevista histórica" y, según dice, ella estuvo en uno de los sucesos que Corinna explica "y sé que es tal como lo dice". Señala que ese suceso en el que estuvo fue en el año 2010 cuando intervinieron al rey emérito en el Hospital Clínico de Barcelona por un nódulo en el pulmón.

"Cuando llegué al Clínico pregunté si el rey estaba con la reina y me dijeron que estaba con una amiga y que habían llegado cogidos de la mano", indica. Apunta que cuando la reina Sofía llegó al Hospital "ni siquiera entró a verlo" y añade que después ésta bajó para atender a la prensa y dio "la única rueda de prensa que ha dado en su vida".

Comenta que Sofía le dijo a la prensa que el rey estaba muy bien y que habían estado hablando, pero "no había intercambiado palabra". "Me congratulo de que Corinna Larsen ahora haya explicado ese episodio tal como ocurrió y que se demuestre que 10 años después yo no mentía", finaliza.

Puedes volver a ver la noticia sobre la entrevista a la periodista Pilar Eyre en Atresplayer.