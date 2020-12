El dueño de la finca de Totalán en la que murió Julen, cerca de entrar en la cárcel por incumplir el acuerdo con los padres

David Serrano no ha hecho frente al pago de los 50 euros mensuales a los padres de Julen. Un pago al que se comprometió hasta que tuviese más solvencia para hacer frente a la indemnización de 89.000 euros a cada uno de los padres.

Hasta la fecha solo ha pagado 100 euros. El abogado defensor de David Serrano, Antonio Flores, asegura que su cliente no tiene trabajo y que por ello no ha pagado, ya que "no tiene ni para comer" y ha lamentado que por unos 400 euros quieran meterlo en prisión.

Sus letrados han hecho un adelanto del dinero que debía David Flores para asegurarse que David no ingresa en prisión. Lamenta el abogado David Serrano que la abogada de los padres de Julen estuvieran al acecho del impago para que su cliente vaya a la cárcel.

Puedes volver a ver la noticia del posible ingreso en prisión del dueño de la finca donde murió Julen en ATRESPLAYER.