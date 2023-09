Pedro Ruiz, director de la ASEM 112, explica si era necesario pulsar "el botón rojo"

Un fuerte estruendo sorprendió a todos aquellos que se encontraban el pasado domingo en la Comunidad de Madrid. La advertencia menciona la presencia de una DANA en la comunidad y pedía a las personas no salir de sus casas y no conducir a menos que sea necesario.

El remitente de la alerta era Protección Civil de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112. Pedro Ruiz, director de la Agencia ha hablado con Espejo Público para explicar como se gestiona una alerta de este tipo. Tras un análisis de los avisos de la AEMET, se comunica al Consejero y a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que es la CAM el órgano competente en Protección Civil.

El sonido de la alerta mantendrá el característico sonido que ha asustado a muchos ciudadanos

El sistema que envía estas alertas es ES Alert, un sistema de alerta pública que se puso en marcha en 2018 por la directiva europea y que desde 2022 puede ponerse en marcha en nuestro país. Una alerta que no puede ser modificada y que mantendrá el característico sonido que ha sorprendido a los ciudadanos.

¿Está alerta invade nuestra privacidad?

Pedro Ruiz ha querido aclarar que no se dispone de ningún número de teléfono. No se trata de un SMS, se difunde a través de las antenas de telefonía. Con este sistema se manda la alerta a todos los terminales que emiten señal dentro de la Comunidad de Madrid. Es por esta razón que no se tiene un reporte de cuantas personas recibieron el aviso.