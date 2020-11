Norma Duval, la personalidad oculta tras el Unicornio de Mask Singer: "Es un programa único"

"Ha sido una experiencia maravillosa", cuenta Norma Duval sobre su paso por el programa de Antena 3, 'Mask Singer: Adivina quién canta'. La actriz y vedette española desveló ayer su identidad tras su actuación oculta bajo la máscara del Unicornio. Esta mañana ha contado en Espejo Público cómo ha sido su experiencia en una especie de vuelta a los escenarios.

"Lo he pasado muy bien, para mí ha sido algo totalmente distinto, sobre todo porque el equipo es fantástico y lo hace todo más fácil", explicaba Duval, que confiesa, no obstante, que parece más fácil de lo que es cantar y bailar escondida bajo esos voluminosos trajes.

"No me extraña que me vea con la cara tan hinchada, porque debajo de esa cabeza, realmente es muy complicado. Eso era una sauna", contaba entre risas la actriz.

Sobre 'Mask Singer: Adivina quien canta', Norma no escatima en elogios. "Es un programa diferente, único y no me extraña que tenga tanta audiencia. Realmente es para todo tipo de personas de la familia. Mayores, pequeños,... todos pueden verlo".

Preguntada por si sus familiares y amigos más cercanos pudieron llegar a sospechar que era ella quien se escondía tras la máscara del Unicornio, Duval presume de haber guardado bien el secreto. "Me escribían, pero yo estaba callada. No puedes desvelar nada, sino se perdería el encanto. Además, el equipo de producción hizo todo lo posible para que no se filtrara".

Sin embargo, no descarta que su personaje fuera fácil de adivinar, precisamente por la peculiar voz que acompaña a Norma Duval. "Hay voces como la mía que inevitablemente, por mucho que yo la quiera cambiar, se reconocen enseguida".

La otra gran sorpresa de la noche en Mask Singer

Mónica Carrillo, periodista y presentadora de los informativos del fin de semana de Antena 3 Noticias, fue la otra gran sorpresa oculta bajo el traje de la Mariquita en el tercer programa de 'Mask Singer: Adivina quién canta'.

Era la máscara invitada, un nuevo elemento que Mask Singer incluirá cada semana a partir de ahora y por el que el personaje no participa en el concurso, sino que simplemente se sube al escenario para dar espectáculo, escuchar las teorías sobre su identidad, y finalmente desenmascararse.

Puedes volver a ver la entrevista con Norma Duval y su experiencia en Mask Singer en Atresplayer.