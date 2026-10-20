Melchor León (PSOE) defiende al CNI frente a los intereses del Gobierno en la investigación de Ceuta: "Son apolíticos completamente"

El diputado socialista en Ceuta, Melchor León, reconoció ante nuestros micrófonos que, de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre, introduciría un voto en blanco en las urnas. León explicaba que el motivo de esta decisión era la gestión que el Gobierno, formado por su partido, ha hecho de la crisis migratoria que atraviesa su ciudad desde hace 82 días y ante la que los ceutíes siguen reclamando soluciones.

Hoy, Susanna Griso le preguntaba por las recientes encuestas publicadas, que apuntaban a una victoria de los socialistas en los comicios. "Si lo ha dicho Tezanos, de él me creo lo mismo que del presidente del Gobierno. No me lo creo", respondía con claridad, rechazando esta predicción.

"Yo estoy en las barriadas de Ceuta y se sienten defraudados por la actuación que ha tenido el Gobierno ante la invasión que hemos sufrido por parte del Gobierno", argumentaba, explicando que su postura se basa en lo que los propios vecinos de la ciudad le transmiten.

"El Gobierno ha ido dando la información que le interesaba en cada momento"

Quien tampoco acaba de creerse al Ejecutivo es la jueza Tardón, que instruye la investigación sobre la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. La magistrada solicitaba este lunes nuevos informes al Ejército para esclarecer los hechos y citaba a tres consejeros del Gobierno ceutí y a tres policías.

León no ve "lógico" que sea la propia jueza quien tenga que solicitar estos informes después de más de 80 días. Considera que debería ser el propio Gobierno quien los facilitara. "Ha ido dando la información que le interesaba en cada momento", criticaba, poniendo el foco en las que considera contradicciones de los balances oficiales sobre la crisis que atraviesa Ceuta.

"No creo que el CNI permita que ningún político haga uso partidista de su institución"

Según una información publicada este martes por La Razón, el CNI desplegó agentes en el espigón del Tarajal durante la entrada masiva, por lo que el Gobierno habría tenido conocimiento de la avalancha. Melchor León se sumaba a las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y defendía el trabajo de los servicios de inteligencia. "Siempre han trabajado bien y entiendo que el 30 y 31 de julio también estuvieron sobre el terreno", sostenía.

Tras estas declaraciones, negaba que los informes "mordidos" entregados a la jueza Tardón por parte del CNI respondieran a una supuesta influencia política de Robles tras su nombramiento como número dos del partido. "Son grandes profesionales y son apolíticos completamente", afirmaba.

"No creo que el CNI permita que ningún político haga uso partidista de su institución", concluía, al ser preguntado por una posible influencia de Robles en la documentación entregada a la jueza tras su nombramiento.

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