La jueza Tardón cita a tres consejeros de Ceuta y a tres policías por la entrada masiva de julio

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como testigos a tres consejeros del Gobierno de Ceuta y a tres policías nacionales que presenciaron la entrada masiva de migrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio.

Los tres miembros del Ejecutivo ceutí declararán el 27 de octubre, a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas. Se trata de Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Nabila Benzina Pavón y Alejandro Ramírez Magaña.

La instructora señala que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, identificó a los tres consejeros como integrantes de su Gobierno con "presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis". Las declaraciones, añade, permitirán determinar qué información había en cada nivel de responsabilidad institucional.

Al día siguiente, el 28 de octubre, comparecerán también como testigos, a las mismas horas, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional que estaban de servicio y presenciaron la entrada en distintos momentos.

Los agentes fueron identificados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras en tres informes ampliatorios. Estas diligencias fueron solicitadas por el Ministerio Fiscal en la causa por un presunto delito contra la paz e independencia del Estado.

La jueza pide identificar a "Ahmed", que habría alertado de movimientos en Marruecos

Tardón ha ordenado además a la Comandancia de la Guardia Civil y a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta identificar a una persona conocida como "Ahmed", residente en Benzú.

El entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, declaró que habría alertado previamente de movimientos inusuales en Castillejos, concentraciones de personas y otras circunstancias observadas en territorio marroquí.

Sanz describió a "Ahmed" como un "interlocutor constante y fiable" de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta. La jueza pide identificar también a los guardias civiles o policías que mantuvieron contacto con él y, una vez localizados, citarlos a declarar.

Tardón reclama las actas y los correos de las reuniones sobre la crisis

La magistrada requiere asimismo a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno las actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados y documentos preparatorios de las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio.

Según recoge el auto, varios testigos afirmaron que en esos encuentros se abordó reiteradamente la gravedad de la situación y se solicitaron medidas extraordinarias.

La documentación permitirá, según Tardón, comprobar el contenido de las advertencias y la posición de cada institución. Las diligencias pretenden aclarar qué información existía antes de los hechos, quién la conocía y cuál fue la respuesta ante una situación que, según los testimonios, afectó profundamente al funcionamiento de Ceuta.