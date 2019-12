Continúa la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo Burón que desapareció el pasado 7 de noviembre. Los investigadores están convencidos de que el acusado, descuartizó el cuerpo de la víctima.

La familia paterna de Marta, ha agradecido su apoyo a través de un comunicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la gente por las numerosas muestras de afecto y a los periodistas que se han desplazado hasta Estivella. En el comunicado terminaban diciendo: "Porque han estado a la altura, ahora les pedimos tiempo, paz y calma para que podamos llorar a Marta en silencio y con serenidad. Solo queremos encontrar su cuerpo y justicia".

Mariano Navarro, portavoz de la familia materna, asegura que la madre de Marta está centrada en recuperar el cuerpo de su hija, en poder elaborar su proceso de duelo y poner fin a todo esto.

También ha manifestado que aún tienen la esperanza de que se encuentre el cuerpo de la víctima. "Sin duda con todas la noticias que están saliendo, nos encontramos con un sujeto con un perfil psicopático claro, un asesino en serie, un personaje con un trastorno mental centrado en su comportamiento sexual", afirmaba Navarro respecto al perfil de los asesinos en casos parecidos a este.

Durante cuatro días el equipo central de inspecciones oculares de Madrid, ha estado investigando en la casa de la localidad de Manuel y no han encontrado restos de sangre, por lo que el sitio en el que Jorge descuartizó el cuerpo no está claro y tendrán que seguir investigando. Mientras, la juez ha informado de que el acusado no será puesto en libertad, puesto que dificultaría el hallazgo del cuerpo moviéndolo u ocultándolo más.

