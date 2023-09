Empujones, manotazos y golpes de calor en el funeral de María Teresa Campos en Málaga

Terelu Campos y Carmen Borrego quisieron despedir a su madre, María Teresa Campos, en un emotivo funeral en su tierra, en Málaga. Pero lo que en un principio iba a ser una entrañable despedida, se convirtió en una lucha por ver quién entraba primero en la Iglesia de San Pablo. Cientos de malagueños se congregaron alrededor de la parroquia para acompañar a la familia Campos en este duro trance. Pero la mala organización hizo que la situación se desbordara. Gema López, daba detalles de lo que pasó en Málaga: “La orden dada por la familia a la seguridad que se encontraba a las puertas de la iglesia era ‘aquí solo entra la familia y allegados’. Cómo haces tú en Málaga un funeral y dices la iglesia es mía y la cierro. Eso es imposible.”

La falta de previsión hizo que la seguridad, que las hijas de María Teresa habían contratado, no pudieran evitar que muchos vecinos accedieran a la iglesia. Algo que impidió que muchos invitados y familiares de la periodista se quedaran fuera. Gema López conoce el caso del entorno más cercano del presidente de la Junta de Andalucía: “Las dos personas que acompañaban a Juanma Moreno no pudieron acceder porque no había manera de entrar.”

Empujones y manotazos

Eran tantas las ganas que tenía la gente por ver a la familia Campos que se vivieron momentos de tensión con los miembros de la seguridad. Profesionales, por cierto, que pagaron de su bolsillo las propias hijas de María Teresa, según Gema López: “La seguridad era una seguridad privada, del mismo hotel donde ellas se alojan. Estaban absolutamente desbordados porque ni siquiera la prensa tenía un lugar para trabajar. La policía estaba, pero no podía prohibir a la gente que entrara en la iglesia”.

Los difíciles momentos que se vivieron durante el funeral confirmaron la falta de previsión y mala organización de un evento en el que se preveía que acudirían cientos de personas. Gema López no veía ninguna justificación a lo que ocurrió: “Era un funeral anunciado públicamente por ellas. Una falta de previsión absoluta y tú al pueblo de Málaga no le puedes decir que no puede entrar en la iglesia y no puedes despedirte de María teresa Campos cuando tú has visto con María Jiménez que 30.000 sevillanos se han echado a la calle a despedirla y no ha habido ni un solo problema”.

“Yo creo que cuando la cosa se te ha ido tanto de las manos lo suyo es dar la cara y pedir perdón a quienes han estado esperando con calor durante mucho rato y decir, agradezco las muestras de cariño, esto nos ha desbordado, no esperábamos tanta gente”

El malestar de los malagueños se incrementó cuando Carmen, Terelu y Alejandra, decidieron salir de la iglesia por una puerta lateral, evitando a la gente: “Cuando tú vas a rendir un homenaje a tu madre en su ciudad, sabiendo el cariño de la ciudad, yo entiendo que te puede agobiar, entiendo que es un momento súper delicado, pero hay que agradecer a esa gente que se ha acercado ahí porque María Teresa Campos lo hubiese sabido hacer”, dice Gema López. Teoría que secundaba la propia Susanna Griso: “Yo creo que cuando la cosa se te ha ido tanto de las manos lo suyo es dar la cara y pedir perdón a quienes han estado esperando con calor durante mucho rato y decir, agradezco las muestras de cariño, esto nos ha desbordado, no esperábamos tanta gente”

Primera reacción de Terelu

Ante la infinidad de quejas Terelu se ponía en contacto con el copresentador de Espejo Público, Miquel Valls: “Me dice que no voy a entrar en nada y no esta viendo nada”. Algo que rebatía Gema López: “Yo te aseguro de que está informada de todo y entiendo que esto no lo quiera hacer más grande porque al final es algo desagradable. Y porque tú lo que quieres hacer es un bonito homenaje a tu madre y que se hable no está bien. Ahora, cuando las cosas no están bien organizadas se dice. Y la imagen de unas hijas entrando con matones de discoteca a un templo no le favorece ni a Carmen ni a Terelu”.