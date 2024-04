Maite Pagazaurtundúa: "Bildu mantiene fotos de asesinos de ETA en los pueblos que los niños ven como si fueran héroes"

Espejo Público habla con Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos y víctima de ETA (su hermano fue asesinado por la banda en 2003). La de Ciudadanos califica de "puro cinismo" las disculpas del candidato de EH Bildu a lehendakari Pello Otxandiano a las víctimas de ETA tras negarse a calificar de banda terrorista a la organización.

En plena campaña política por las elecciones del País Vasco 2023 señala que aquí lo importante es "conocer la estrategia del mundo de EHBildu que son herederos políticos del mundo de ETA". Cree que no van a condenar los atentados "a no ser que la sociedad española les ponga contra las cuerdas". "Un señor que se volverá a presentar a las elecciones europeas con Esquerra y el BNG dijo que quienes hoy son considerados terroristas puede que mañana no lo sean y todo depende de quién gane la batalla política. El objetivo es tener poder y reescribir la historia", asevera.

"Quieren hacer una ley democrática para estigmatizar la verdad de lo que pasó realmente"

Pagazaurtundúa señala que cualquiera que vea cuál es la política cultural en los ayuntamientos que controla Bildu se dará cuenta de que están edificando el futuro para hacer una ley de memoria democrática en la cual "se vuelva a estigmatizar el decir la verdad de lo que pasó realmente". "No tienen prisa porque es una estrategia y una batalla política. Ese mundo nunca ha dejado la política porque el objetivo a largo plazo aunque ahora sea con sonrisas es tener poder y reescribir la historia".

Mantiene que los socialistas son muy tácticos pero tienen una táctica que solo tiene como objetivo el poder y "es una manera de tener una serie de catástrofe final". "Los 'gobiernos Frankestein' apaciguan a algunos, se supeditan con otros y generan la legitimación que lleva en volandas al poder a otros.

Sobre la trayectoria de Bildu mantiene que "hechos son amores y no buenas razones" y pone sobre la mesa los 1.596 homenajes que le han dedicado a etarras solo en 4 años. "Está la cartelería y las fotos estables en los pueblos que ven los niños pequeños de los asesinos múltiples como si fueran héroes. Esto no es importante para la política española porque están a otras cosas".

"El Gobierno no ha estado atento a las líneas que se ha ido saltando Bildu"

Detecta "una falta de estrategia democrática de país". "Mientras ellos (Bildu) han sido legalizados con extrema generosidad los aparatos del estado no estuvieron atentos a cada una de las líneas que se fueron saltando. La sentencia del Tribunal Constitucional decía que no se podía equiparar a las víctimas con los asesinos. No se pueden dar por buenas cosas que tienen que ver con una batalla de fondo. Esta es la peor aproximación desde el punto de vista de país y de coherencia democrática".

Lamenta que vivimos "un momento político muy degradado entre los que se llaman constitucionalistas". La de Ciudadanos deja el parlamento europeo después de un ciclo de 10 años que considera que es necesario terminar. Mantiene que ella es una persona comprometida en la política desde los 17 años por instinto democrático. Cree que se puede echar un cable al mundo político pero hay muchas maneras de apoyar.

Ahora mismo no está abierta a escuchar ninguna oferta política y admite que nunca ha pensado en la política como una carrera. Entró en política porque pensaba que "estaba mal que se matara a sus vecinos". "En el País Vasco sigue habiendo una libertad de conciencia muy amordazada. Quien dice que el terrorismo no sirve para nada no dice cosas con fundamento porque sí sirve para eliminar a los líderes políticos y para amedrentar a muy largo plazo la política de apaciguamiento que ha hecho el PNV contra sus intereses actuales o el propio PSOE, que tienen que ver con ese miedo de la sociedad vasca a no querer mirar el pasado".