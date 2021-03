Seguimos conociendo más detalles de las torturas al discapacitado de Manacor. Un hombre de 30 años al que cinco personas agredieron con tatuajes en el rostro, heridas, y dedos cosidos.

Fue él mimo quien convocó a una serie de persona a participar en una serie de prácticas que no creía que llegarían hasta este punto.

Las agresiones, pese a ser voluntarias, están penadas y más después del mensaje en redes sociales de la víctima tras los abusos sufridos: "Hola, buenas noches a todas y a todos. Me gustaría pediros ayuda, ¿vale? Urgentemente. Estoy viviendo ahora mismo en un cajero. Mi situación es delicada ya que hice un concurso de 'Cambia mi look' y hubo unas personas que se pasaron conmigo. Me tatuaron la cara, me cosieron los dedos del pie y me hicieron una serie de burradas. Necesito por favor que alguien me ayude. Estoy asustado, durmiendo en la calle. Me siento muy solo. Me hicieron una serie de burradas".

Los detenidos han quedado en libertad pero con una orden de alejamiento. La Policía señala que se trata de un delito ya que la víctima tiene un 38% de discapacidad y el consentimiento a las lesiones de una persona discapacitada o menor no cabe en esta circunstancia.

El periódico Última Hora ha tenido acceso a los mensajes en los que la víctima pedía que le hicieran estas prácticas con uno de sus agresores.

-Yo había pensado coser los ojos

-Sí, él lo hace

-¿No te dará pena?

- Que va

-¿Ayudarás a coserme?

-Vale, haré lo que pueda aunque no sé mucho de coser. ¿El fuego también te gusta, o no?

-¿Que quieres hacer con él?

-Quemarte, por ejemplo

-Si tengo los labios superficialmente cosidos yo haría limpiar la ropa interior femenina con la boca y adivianar de quién es. ¿Podrías conseguirme una máquina de tatuar?

- Podría intentar conseguir una

-¿Te han dicho los 'tatus' no? ¿Cuál te hace ilu?

-De eso me encargo yo. Pollas en la cabeza y también te puedo poner frase o cosas así, lo que se me ocurra

- Podéis hacer conmigo lo que os dé la agana, le dije de arrancarme las uñas

-Yo hago los tatuajes mientras te hacen otra cosa como clavarte agujas o arrancarte el pelo

-Había pensado que dentro del coche me cambiéis la ropa con los ojos tapados en plan secuestro

