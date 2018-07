Lidia Falcón recuerda las torturas de 'Billy El Niño': "El médico le pidió que me dejara descansar porque no aguantaría más"

AMARGO RELATO

La activista y abogada Lidia Falcón ha relatado en Espejo Público cómo fue torturada por el policía franquista Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy El Niño'. Asegura que en los últimos años ha intentado olvidar lo sucedido: "Porque si no, no hubiera vivido y tengo que proteger mi salud mental". Sostiene que le sujetaron los brazos en unos ganchos del techo para que no pudiera defenderse de los golpes. "Cuando me desmayaba me tiraban al suelo y me echaban un cubo de agua encima. Una de las veces, después de tomarme la tensión el médico les dijo que me dejaran descansar porque no aguantaría mucho más". Afirma que ha habido torturados que corrieron peor suerte que ella e incluso fueron arrojados por la ventana.