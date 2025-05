Sobrepasada: Nicole cae desmayada en medio del club a causa del estrés

Eva está arrebatando a Nicole todo su imperio: primero su discoteca, luego su negocio, después su marido… ¡y ahora su hijo! Su único apoyo firme es Renata, su fiel amiga, que cada vez está más preocupada por el estado de su amiga.

Su última preocupación ha sido su ruptura con Manuel. Renata ha intentado consolarla, recordándole que aún no le había dado un no definitivo, pero Nicole parecía no escuchar a nadie.

Y para rematar ha aparecido Lola Flores… ¡preguntando por él y su nuevo negocio de barcos! Nicole ha empezado a escuchar un zumbido. La presión se le subía a la cabeza y al ponerse en pie… ¡ha caído desmayada!

¿Será algo grave? ¿O igual un juego más de la astuta diva?