La protesta de los vecinos de la Cañada Real ante la falta de luz en el poblado: "Nos están matando poco a poco"

Es la enésima concentración que protagonizan los vecinos de la Cañada Real, esta vez enfrente de la Consejería de Vivienda. Esta mañana han salido a protestar por la falta de luz en sus hogares a causa de los frecuentes apagones en el poblado madrileño, provocados especialmente por las plantaciones ilegales que detonan la sobrecarga eléctrica.

Los vecinos solicitan que todas las administraciones implicadas den una solución ante un problema que se lleva alargando durante más de dos meses. Además, denuncian que las condiciones son extremas, especialmente en niños y personas mayores, que se ven afectados por el frío y la falta de electricidad en sus hogares.

Soledad y Laura son dos de las 4.000 vecinas afectadas por los cortes de luz de la Cañada Real, y denuncian que es una situación que ya no pueden soportar. Una de ellas trabaja en un hospital cuidando de pacientes con coronavirus y sufre asma desde hace años.

"Tengo que calentarme ollas de agua caliente y ducharme así en casa. Luego tengo el problema añadido que necesito una máquina por las noches para dormir porque soy asmática y llevo mes y medio sin enchufarme a ella. Esto se me ha agravado. Estoy ahora con antibiótico porque he cogido una neumonía. Si pongo la estufa de gas para calentarme, con el monóxido que suelta me ahogo".

A estas circunstancias, Soledad cuenta que no es la única de su familia que sufre los problemas de luz. "Tengo un nieto de 10 años que es asmático también y cada dos por tres tenemos que ponerle aerosoles porque no puede respirar. Nos están matando día a día".

Por todo esto, los vecinos solicitan que la Comunidad de Madrid y las administraciones implicadas investiguen las plantaciones ilegales de droga que sobrecargan la energía del poblado y que son las principales causantes de los frecuentes apagones.

"Que lo investiguen. Nosotros no nos negamos a pagar la luz, queremos que nos pongan contadores y no estar con esta situación. Nos están apretando las tuercas para que nos vayamos nosotros por nuestro propio pie", critica Soledad.

Atento a la protesta de la vecina de la Cañada Real, el consejero de Vivienda de Madrid, David Pérez, ha explicado esta mañana en Espejo Público que las condiciones en las que viven son para ellos "una preocupación social" y que "a la situación desfavorable que se vive en este tipo de poblados se suman los apagones, la covid, la lluvia y el frío".

Por ello, anuncia que hace escasos días celebraron una convocatoria urgente con las administraciones implicadas para dar una solución a corto plazo ante la emergencia de las protestas, y otra a medio-largo plazo para poner fin al problema de la luz en la Cañada Real.

"Hay que restablecer el suministro eléctrico y acabar con los apagones. Existen unas plantaciones de droga enganchadas ilegalmente a la luz que provocan apagones que afectan especialmente al sector 6 y parte del 5 de la Cañada", explicaba Pérez.

Con ello, anuncia que el restablecimiento de luz de las zonas afectadas es la solución de emergencia que proponen, un plan de choque que elimine las plantaciones, termine con las sobrecargas y acabe con los apagones. Así, se podrá restablecer la electricidad ante la llegada del invierno.

Además, a la iniciativa de emergencia suman un plan de fondo que ponga fin a estas condiciones extremas de los vecinos.

"Hay un gran pacto regional que estamos ejecutando junto con los ayuntamientos afectados. Estamos realojando a las personas de ese sector todas las semanas para, poco a poco, ir eliminando el poblado y las partes que se puedan consolidar, consolidarlas", explica Pérez.

Por último, el consejero de Vivienda de Madrid recuerda que las personas del sector 6 de la Cañada, el más afectado por los apagones, serán realojados al completo. "Sin embargo es algo que no se hace de un día para otro".

