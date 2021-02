La defensa de un inglés a España se hace viral: "Si no eres patriota español no te quiero ver aquí"

España es un país que se hace querer, o al menos eso es lo que piensa Benjamin George, un inglés que se ha vuelto viral por defender a capa y espada las bondades del país.

A través de redes sociales ha compartido un vídeo en el que veta a los que no son patriotas españoles. "Si no te gusta este país que amamos, si quemas la cartera militar, si no te gusta nuestra bandera y no apoyas al rey, entonces ¿qué haces aquí?", se pregunta George.

Este inglés reside en Marbella desde hace un tiempo y aunque no ha nacido en España reconoce que tiene más sangre española corriendo por sus venas que algunos oriundos del país.

En sus plataformas sociales se atreve también a criticar la gestión del Gobierno durante la pandemia del coronavirus. En uno de sus vídeos denuncia la venta de fármacos contra el coronavirus a Andorra y le advierte al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que lo primero que debe hacer es cuidar de España. "Pedro ¿qué te pasa? Nosotros pagamos las vacunas para que tú las regales a todo el mundo".

Algunos usuarios ya han cuestionado la actitud de George, porque alegan que ni siquiera es español. A ellos, el inglés les responde que lo único que hace es luchar por España porque es el país en el que reside desde hace 25 años.

