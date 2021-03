La defensa de Antonio Zapatero a la hostelería: "No hay constancia de que sea foco de contagios"

Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, ha realizado una defensa de la hostelería en el programa Espejo Público: "Algunas medidas que se toman no se basan en evidencias científicas. No llegamos al 10% de pacientes covid en UCIs. No tenemos constancia de que la hostelería sea el foco de contagio de esta pandemia. Francia tiene la hostelería cerrada y los contagios son más allí".

"El término libertad es más amplio. Hay medidas duras que afectan a los derechos de las personas. Las medidas que tiene Madrid no son laxas" ha remarcado Antonio Zapatero, viceconsejero de salud madrileño.

Para Antonio Zapatero, "estamos en contra del perimetraje de las comunidades porque se ha comprobado que no funciona. Se mueven muchas personas en menos espacio. Madrid lo que ha hecho es detectar y actuar en consecuencia".

"En la pandemia hay que ser humildes. En Madrid la vacunación va bien. Vacuna que llega, vacuna que se pone. Se va a seguir vacunando en Semana Santa" ha asegurado Antonio Zapatero, viceconsejero de salud madrileño, sobre la campaña de vacunación del coronavirus.

