Juan Carlos Quer: "Albert Rivera ha manifestado su apoyo a la prisión permanente revisable"

Albert Rivera se ha reunido en el Congreso con Juan Carlos Quer y con Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz Cortes, que, junto a los familiares de otras víctimas de graves asesinatos, han emprendido una campaña de recogida de firmas. La iniciativa ya suma más de 2,3 millones de firmas para pedir a los partidos que mantengan vigente la prisión permanente revisable.

"Nosotros no vamos a apoyar la derogación hasta que no haya una resolución del Tribunal Constitucional. Creemos que no podemos estar derogando permanentemente. Igual que no se puede legislar en caliente, tampoco se puede derogar en caliente", ha declarado sobre la proposición de ley del PNV para eliminar este castigo que el PP introdujo en el Código Penal en 2015 y que fue recurrido por la oposición ante el alto tribunal.

El líder de la formación naranja ha señalado que Ciudadanos y la plataforma de familiares de víctimas están de acuerdo en ese punto y también en asegurar el cumplimiento efectivo de las penas, endureciendo para ello el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios.

El Pleno del Congreso volverá a debatir el próximo jueves la prisión permanente revisable, pues tanto el partido naranja como el PP han presentado textos alternativos a la propuesta de derogación que impulsó el PNV y que apoyaron el PSOE y Unidos Podemos.