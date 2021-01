Juan Carlos Campo, sobre la renovación CGPJ: "El acuerdo está hecho, falta que lo hagan público"

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha pasado por el primer café del año en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias. En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el ministro de Justicia ha dicho que "confío en desbloquearlo cada día. Y que no haya un obstáculo porque no puede haberlo.

Afirma Campo sobre el CGPJ que "la renovación los órganos constitucionales es una cuestión que tenemos que trabajar todos. Y la confianza en las instituciones solo se logra cumpliendo el ordenamiento jurídico porque esa es la tranquilidad en la que nos movemos. Confío en que sin obstáculos ninguno, cada día vaya a sonar el teléfono y diciendo, ya está".

Sobre el acuerdo con el Partido Popular sobre el CGPJ el titular de Justicia ha asegurado que "tendrán que decirlo ellos. El acuerdo, yo mismo lo he dicho, está hecho. Falta hacerlo público. Tendrán que hacerlo y ellos estarán buscando el mejor momento pero son ellos quienes tienen que explicarlo porque realmente lo que hay es un principio de acuerdo".

Sobre la campaña de vacunación y el retraso en la inoculación de las dosis, el ministro de Justicia ha dicho que "lo que hay que analizar son las causas y yo estoy convencido que vamos a encontrar muy pronto la solución. Es verdad que ahora mismo los primeros datos han sido un poco desalentadores. Teniendo las vacunas y que no se pongan. Creo que se está corrigiendo. Yo no creo que sea un problema de definición de modelo, yo creo que cada comunidad ha intentado hacerlo lo mejor posible pero no con el éxito que todos deseamos.

