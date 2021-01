Amós García, sobre el retraso en la vacunación del coronavirus: "Arreglemos los problemas organizativos"

"Que no se esté vacunando durante el fin de semana no lo entiendo. Yo estuve el sábado en mi comunidad autónoma, en Canarias, en una residencia acompañando al equipo que estaba realizando la vacunación. Y al día siguiente, el domingo, volvieron a vacunar" ha asegurado Amós García, presidente de la Asociación española de vacunología, en el programa Espejo Público.

El aumento de los contagios por coronavirus y el retraso en la campaña de vacunación está marcando este inicio de año. Amós García ha pedido a las comunidades autónomas que "se organicen mejor".

"Ante una situación de emergencia tan importante como los de la pandemia de coronavirus no cabe fines de semana, no caben días festivos, hay que vacunar todos los días" ha alertado el presidente de la Asociación española de vacunología.

Amós García Rojas ha agradecido el trabajo de los sanitarios durante la campaña de vacunación del coronavirus. "Estoy muy satisfecho con el trabajo de los profesionales. En días de permiso han decidido obviarlos porque entienden que es indispensable realizar la actividad vacunadora".

El experto en vacunas ha lanzado un mensaje a las comunidades autónomas por el retraso en la campaña de vacunación del coronavirus. "Si la vacuna no llegó el lunes, no llegó a ninguna comunidad autónoma. No solo no llegó a Cataluña ni a Madrid. Sin embargo hay comunidades que tienen vacunadas a la mitad de su ciudadanía. Arreglemos los problemas organizativos que es probable que se puedan producir".