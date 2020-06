Juan Alberto Belloch: "Marlaska no cometió una injerencia en Justicia pero hay un conflicto grave"

Considera que Marlaska protagoniza "un proceso de pérdida de confianza muy complejo". Cree que el documento que apareció firmado por la directora general de la Guardia Civil pone de relieve que desde la institución pueden estar preparando las bases para un posible recursos contencioso administrativo contra él. "Para un nombramiento y para un cese es necesario que haya motivos reaccionales", señala.

Cree que es evidente comprender "lo que significa un cargo de confianza" y asegura que "la pérdida de confianza es muy sutil y no vale con alegar algún motivo". "Se basa en que ya no te crees a esa persona porque la has descubierto en más de una ocasión faltando a su palabra", afirma.

Belloch cree que no hubo injerencia de Marlaska dentro del ministerio de Justicia dirigiéndose al juez. Sin embargo, sí considera que existe un conflicto grave en el ministerio entre el ministro y los generales y altos mandos que afecta a la Guardia Civil.

Grande- Marlaska fue su alumno. Cree Belloch que la prueba de que el ministro de Justicia estaba convencido de la legalidad de su administración es que no tuvo ningún inconveniente en que la Dirección General de la Guardia Civil firmara ese documento. Establece que Marlaska intentó no concretar cuando habló del cese del coronel "para no poner de relieve las contradicciones dentro de la Guardia Civil". "Por eso dio una versión 'light' pero eso es un error de valoración evidente, porque se ha multiplicado por dos el alcance de la división interna", señala.

