José Ramón de la Morena se despide de la radio tras 40 años: "Es un maestro de las ondas"

La radio se queda sin una de sus voces más reconocidas, la de José Ramón de la Morena. El locutor ha anunciado que dejará las ondas radiofónicas tras 40 años.

De la Morena, que es un referente en la información deportiva del país, seguirá al frente de Onda Cero hasta el próximo 30 de junio. Una decisión muy meditada y que toma por motivos personales. "He tenido un hijo que ha venido al mundo sano y no quiero repetir errores pasados. Cuando trabajas pasa el tiempo y un día te das cuenta que te has dejado muchas cosas ".

El periodista afirma que lo que le ha pasado a nivel laboral durante todos estos años es algo que nunca llegó a imaginar. "Tampoco lo pretendía al principio, pero una vez que entras en esta dinámica intentas estar en la élite".

Fundó 'El Larguero' en la cadena SER en 1989, que dirigió y presentó hasta 2016. Ese año llegó 'El transistor' de Onda Cero, programa en el que pondrá su voz por última vez.

Los tertulianos de Espejo Público le han dedicado palabras cariñosas al periodista. De él han dicho que "es un maestro de la radio, del mundo deportivo, del entretenimiento y de las ondas en general".

