José Luis Moreno envía un mensaje a Espejo Público: "No soy un estafador"

Se investiga si la última superproducción del productor de televisión José Luis Moreno era una estafa. Nuestra compañera Silvia Gónzalez ha podido hablar con él, el cual está siendo investigado por la Audiencia por un presunto delito de estafa involucrado en la operación 'Titella'. Este asegura que no ha "estafado a nadie" con facturas falsas para la realización de una serie.

La serie a la que se refieren se llama 'Glow and Darkness' (Resplandor y Tinieblas) y cuenta la vida de Francisco de Asís. Además, se creía que era una 'serie fantasma', pero el productor manifiesta que "es real" y que se han invertido en la serie 332 millones de euros.

Según el productor, la serie consta de 4 temporadas, 11 episodios por temporada, y ya estarían depositados en el juzgado 1.350 minutos de grabación, con lo que serían un total de 35 capítulos de los 45 que tendrían toda la serie.

José Luis Moreno insiste en que no ha estafado a nadie y que es un proyecto que se creó con el escritor y empresario argentino Alejandro Roemers, junto con dos administradores. Por el momento, Alejandro Roemmers no ha querido hablar al respecto y no hay ninguna denuncia por su parte.

Además, Silvia González comenta que la serie habría grabado en Sigüenza y Córdoba e incluso la alcaldesa de Córdoba habría agradecido públicamente a José Luis Moreno el hecho de llevar parte del rodaje a Córdoba.