Jesús Vidal, sobre las barreras extra del coronavirus que sufren las personas con discapacidad: "La pandemia nos lo pone aún más difícil"

Jesús Vidal fue ganador del Goya a Mejor Actor Revelación en 2019. Su discapacidad visual no le impidió alcanzar sus metas, pero explica que el coronavirus ha supuesto un nuevo reto para las personas que sufren alguna disfuncionalidad.

"Me estoy encontrando con que, la medida más importante, que es la distancia social, yo no puedo verla. Cuando salgo a la calle es un poco odisea", ha explicado esta mañana el actor en Espejo Público. Vidal padece una discapacidad visual extrema. Únicamente conserva el 10% de visión en uno de sus ojos. Por ello, cada vez que sale de casa, su reto está en respetar la distancia de seguridad con las personas. Aunque eso sí, asegura que siempre se pone la mascarilla.

"No leo labios porque no veo. Tengo una visión del 10% en un ojo. Eso a efectos prácticos no es nada. Entonces voy protegido con la mascarilla, a ser posible una FFP2 o superior". La Oficina del Parlamento Europeo, en el Día Internacional de la Discapacidad, diseñó un vídeo por el que muestran la realidad a la que se enfrentan las personas que padecen alguna enfermedad disfuncional, y cómo la pandemia supone un reto doble en sus vidas.

"¿Habéis pensado que estos tiempos tan difíciles lo son aún más para las personas con discapacidad?". Con este interrogante, el actor Jesús Vidal inaugura el vídeo que introduce a Javier, al que define como "un espíritu indomable".

Javier nació con una discapacidad intelectual. "Este año, además, le detectaron un tumor maligno", cuenta su madre, que explica lo doblemente duro que ha sido el coronavirus para su hijo. "De repente llega y le decimos: 'no se toca, no se besa, no se abraza'. Hemos tenido que adaptar las rutinas a hacer conexiones con sus amigos desde casa. Pero no ha perdido la sonrisa en ningún momento", cuenta orgullosa. "Nos ha dado a todos una lección de vida increíble".

Jesús Vidal no ha escatimado tampoco en elogios para Javier, y explica que si la pandemia ya es difícil para todos, "para él lo es más y, aún así, no se rinde". Por último, pese a reconocer que se ha dado una mayor visibilidad a las personas con discapacidad, el actor invita a reflexionar sobre la necesidad de aumentarla. "Lo ideal sería que habláramos cualquier día y no solo el Día de la Discapacidad. Ese día tendría que ser todos los días del año", concluye el actor.

