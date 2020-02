Jesús Vidal: "Hay gente que corta las alas a personas con discapacidad"

Al igual que los inicios académicos no condicionaron su expediente tampoco lo hicieron con los profesores que fue encontrándose en el camino Jesús Vidal. Recuerda con mucho cariño a su profesora doña Milagros, que le enseñó a disfrutar de la literatura y le motivó durante toda su trayectoria.

El actor ganador de un Goya por su papel en Campeones ha sido el encargado de cerrar la jornada de 'Grandes Profes' de la Fundación Atresmedia, patrocinada por Samsung, Santillana y Universidad internacional de Valencia. El polifacético periodista compartió en su discurso un recorrido por su vida escolar y cómo varios profesores cambiaron su vida y le hicieron dar lo mejor de él, como alumno y como persona.

Jesús se siente muy realizado y asegura tener una vida plena. Afirma que el no tener el sentido de la vista le puede haber hecho una persona más sensible. "Quizá hubiera sido una persona distinta si hubiera visto bien, pero no me quejo".

Vidal publica su libro 'Sala de espera', donde además de sus vivencias, incluye poesía romántica. Se trata de la primera obra del actor. Un diario personal y literario, con relatos cortos y poemas que tocan temas de denuncia social.

