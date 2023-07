Indignación de los vecinos de Trillo con el chef que los acusa de racistas: "Es una estrategia para irse por la puerta grande"

En Espejo Público damos voz este viernes a un caso polémico, un chef enfrentado a su pueblo. Lo que ha ocurrido es que un cocinero, Chema de Isidro, denuncia que los vecinos del pueblo están boicoteando su restaurante, 'La Cascada de la Raspa' en Trillo, Guadalajara.

Chema se encuentra al frente de la 'ONG Gastronomía Solidaria' y le da trabajo a jóvenes que se encuentran en riesgo de exclusión, algo que según él ha provocado el rechazo de los habitantes del pueblo. En las imágenes que acompañan esta noticia es posible apreciar el restaurante totalmente destrozado. Reinserta a chavales de bandas latinas, prostitutas, e incluso les da un curso de hostelería en la ONG de Madrid y les lleva a hacer prácticas de hosteleros en varios restaurantes.

En Espejo Público nos hemos desplazado hasta Trillo para hablar con los vecinos y averiguar qué está pasando. Los vecinos afrontan las acusaciones del chef "con mucha indignación y tristeza porque para nada son ciertas, todo lo contrario, somos un pueblo muy acogedor y jamás hemos vertido ese tipo de discursos hacia esa gente", explican: "con bastante indignación, creo que los hemos acogido muy bien, acogemos a todo el mundo, no es el único bar de este pueblo que tiene personas en esa misma situación y creo que jamás hemos tenido un problema con nadie, el párroco de este pueblo es un ejemplo muy claro, al que se le puede preguntar".

Los vecinos consideran que "es muy bonito decir pertenezco a una ONG, traer a un grupo de chicos, no enseñarles para nada y dejarlos ahí a la deriva. Vino un día, le dijo cuatro cosas y se fue, pero no. Un barco necesita un capitán, no aquí en todos sitios, lo que pasa es que estos chicos van solos, no saben cómo manejarse, las mesas sucias, las barras llenas de vasos, de platos, todo no vale, aunque sea una ONG, la gente necesita sus cuidados".

Hay quien piensa que el cocinero actúa de esta manera porque "es una estrategia, se maneja muy bien por las redes sociales, por la televisión y es una estrategia para irse por la puerta grande me llevo a quien me lleve por delante", sentencian.

Habla el alcalde de Trillo

Jorge Peña, Alcalde de Trillo, ha entrado en directo en el programa para ofrecer su punto de vista. Nos ha contado que "hay una indignación total por parte de los vecinos del pueblo y del ayuntamiento también porque estas declaraciones que se han hecho sin ningún argumento y sin ninguna prueba de que nuestro pueblo es un pueblo racista, es que nos están tachando en todos los medios de pueblo racista, cuando al ser un pueblo de la España vaciada tenemos gente de todas las nacionalidades y les acogemos con los brazos abiertos como toda la vida se ha hecho".

El alcalde de Trillo cuenta cómo empezó todo: "todo empezó muy bien, estábamos muy contentos, al principio los chavales unos sabían más, otros menos, pero todo el mundo entendía que tenían que aprender y había que darles un tiempo. A raíz de un problema que tuvieron una noche en la casa en la que se alojan los camareros, un apuñalamiento" fue cuando los vecinos que vivían cerca dijeron en el ayuntamiento que tenían miedo. "El miedo es libre, cada uno puede tener miedo a una cosa".

Habla el chef

Por su parte, el cocinero, declara que "antes de llegar ya una parte del pueblo se puso un poquito en contra", además de que le han llegado a amenazar: "me han amenazado, ya verás, te vas a cagar, no va a venir ni Dios, insultos a gente que trabaja allí", dice.