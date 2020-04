Imposible encontrar mascarilla para Sonia: Padece cáncer de mama y acude al hospital a radioterapia

Esta joven se trata en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Necesita una mascarilla Fpp3 con válvula para evitar contagios de covid-19 . Un artículo que le es imposible encontrar.

Asegura que se encuentra bien pero con miedo, al no disponer de las medidas de prevención necesarias para pacientes de alto riesgo como ella.

Su pareja ha intentado encontrar mascarillas pero tampoco se lo han puesto fácil. Desde el Gobierno de Aragón le han dicho que no se las pueden facilitar. También intentó conseguirlas en la fábrica donde las realizan y allí le dijeron que ellos no las distribuían pero intentarían encontrar distribuidores, sin embargo aún no han recibido respuesta.

