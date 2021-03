Ignacio Aguado: "Ayuso estaba obsesionada con gobernar sola y Murcia es la excusa perfecta"

El aún vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no entiende que la moción de censura de Ciudadanos y PSOE en Murcia haya tenido estas consecuencias en Madrid. Señala que ya en junio del año pasado Ayuso amenazó con convocar elecciones porque "está obsesionada con gobernar sola". "El PP no sabe gobernar en un gobierno de coalición y Murcia le ha venido al pelo para ponerlo con excusa", asegura.

Aguado asegura que tras la moción de Murcia le ratificó a Ayuso que iba a mantener el acuerdo de Gobierno pero la presidenta de la Comunidad de Madrid no le creyó. "Madrid estaba esperando vacunas, no urnas. No solo convoca elecciones, cesa a la mitad de consejeros que llevaban el peso de la economía", lamenta.

Se pregunta Aguado quién va a sumir ahora las ayudas a la hostelería, ayudas que aún están en trámite. Asegura que los presupuestos que se iban a firmar este mismo miércoles incluían 250 millones de ayudas directas a la hostelería. "He visto muchas cosas en política pero algo tan irresponsable merece que se pague en las urnas", sostiene.

Según Aguado "Ayuso miente cuando dice que había una moción de censura en ciernes en Madrid. Madrid no se merece pagar la corrupción del PP de Murcia".

Aguado defiende la maniobra que ha llevado a cabo su partido en Murcia con el apoyo del PSOE. Argumenta que su partido ha tenido que actuar por la caja B de vacunas que había en la región de Murcia destinada a cargos políticos. "Ciudadanos nació para hacer frente a las corruptelas y a los viejos partidos", apunta.

Puedes ver la entrevista completa a Ignacio Aguado tras la convocatoria de elecciones en Madrid en ATRESPLAYER.