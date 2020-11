Fran Rivera, en su entrevista con Carmen Posadas: "Mi hijo no juega con una muñeca y mi hija no coge una espada porque no le nace"

Carmen Posadas, escritora española, ha participado en la charla 'Rivera y Amigos' para la presentación de su nuevo libro, 'La leyenda de la Peregrina', que narra la historia de una de las joyas más antiguas y cómo ha pasado siempre por manos de grandes personalidades. Sin embargo, durante la entrevista, ambos personajes han terminado debatiendo por los roles de género y cómo afecta a los más pequeños a la hora de aprender a jugar.

"En el colegio, a uno de mis nietos le están enseñando a jugar, porque los niños ya no saben jugar. Los padres están todo el tiempo encima como unos helicópteros y el niño no tiene imaginación",Posadas, argumentando que hoy en día se intentaa los niñosque, igual, no les salen de forma

En respuesta, Fran Rivera apoyaba el argumento de su compañera, y añadía además que las nuevas tecnologías han afectado mucho los niños a la hora de aprender a jugar, como las tablets o los videojuegos. "Yo no he jugado en mi vida a videojuegos y en mi casa no entra ni uno", afirma Rivera.

En un giro de papeles en la entrevista, la escritora le ha preguntado a Rivera por sus dos hijos, Fran y Carmen, y si aprecia alguna diferencia entre ellos por ser de géneros distintos.

"Noto diferencia en todo. Mi hija es una señorita. Juega, se entretiene,... Y el otro es un animal", explica entre risas. "Llega y tira todos los juguetes. Pero, por ejemplo, es más cariñoso. Él viene y te abraza, y a Carmen le cuesta más".

Además, Rivera ha recalcado también que sus hijos seleccionan los juguetes que más les gustan porque así les nace, pese a tener a su alcance una gran variedad. "Fran nunca ha jugado con una muñeca, y las tiene todas, porque no le nace. Igual que Carmen no coge una espada".

Durante la charla, Posadas acoge los argumentos de Rivera y reafirma que es un error intentar inculcar unas actitudes culturales a niños y niñas a la hora de escoger un juguete u otro, y que lo que hay que hacer es darles la libertad de elegir y de imaginar.

"Hay experimentos en ese sentido en los que a un niño le regalaban una muñeca y unos cacharros de cocina. Al final el niño acababa haciendo ruido con los cacharros como si fueran un tambor. No se trata de algo cultural. Hay roles que tienen mucho que ver con los roles atávicos del ser humano", concluía Posadas.

Puedes ver la charla al completo entre Carmen Posadas y Fran Rivera y su debate sobre los roles de género en Atresplayer.