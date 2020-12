Fernando Tejero es el Monstruo de 'Mask Singer': "Hubo un momento que respiraba mi propio aire"

Fernando Tejero fue el plato fuerte de la noche del miércoles. El actor desveló su identidad escondida tras la máscara del Monstruo de 'Mask Singer: Adivina quién canta', aunque confesó algunos momentos agridulces mientras se ocultaba bajo el gran traje.

El programa de Antena 3 volvió a ser líder de audiencia en una noche en la que Fernando Tejero se convirtió en protagonista. Era la personalidad oculta tras el traje del Monstruo, y desveló que en algunos momentos llegó a agobiarse por la falta de aire.

Lo hizo durante una entrevista con Arturo Valls, presentador de 'Mask Singer', donde explicó que pasó un momento de claustrofobia por el calor que hacía, sumado al acondicionamiento del traje.

"Al principio fue un poco claustrofóbico, porque cuando empezamos a grabar todavía hacía calor. Como el traje tenía muy poco respiradero, hubo un momento que respiraba mi propio aire. Entonces, me entró mucho agobio, encima entrando a un escenario con todas esas luces ", confesaba Tejero.

Sobre su experiencia agridulce, el actor cuenta entre risas que "sin saber quién era, agarré a alguien del brazo y le dije 'Sácame de aquí, que me muero'".

Susanna Griso, presentadora del programa, confiesa sentirse sorprendida ante la reacción de Fernando, precisamente por la buena forma física que mantiene. "Cuida mucho la alimentación y el deporte".

Y también revela que no habría adivinado que era él quien se escondía detrás del Monstruo de 'Mask Singer'. Algo que claro, según sus argumentos, no es la primera vez que le pasa."Me habláis de los últimos cuatro y con alguno he comido hace una semana y yo aquí, sin caer", cuenta entre risas.

