El 'zasca' de Carmen Lomana: "Muchas de 18 querrían tener mi cuerpo, es cuestión de no tener lorzas"

Carmen Lomana vuelve a responder a las críticas por llevar bikini a su edad en redes sociales con un 'zasca' tajante. La empresaria ha dejado claro en Espejo Público que la edad es solo un número, y que lo importante está en vestir como una se sienta más cómoda.

"Muchas de 18 querrían tener mi cuerpo. No es cuestión de edad, es cuestión de no tener lorzas. Yo me pongo lo que me da la gana".

Con este mensaje, Lomana ha respondido concisa y tajantemente a todas las personas que han comentado en redes sociales sus poses en bikini, criticando que a cierta edad son comportamientos inadecuados.

La empresaria ha querido dejar claro que los años son simplemente una cifra, y denuncia que la mayoría de esos comentarios desafortunados provengan siempre de mujeres.

"Las que critican siempre son mujeres. No falla. Por la edad no se debe poner cortapisas. Está en la edad de cada uno. Si a ti te hace feliz ir con vaqueros o con bikini y te encuentras bien, ¡ole tú!", ha dicho Lomana.

Susanna Griso, presentadora del programa, ha querido también hacer referencia a esas críticas, y se suma al argumento de la empresaria. "La elegancia es tratar a la gente con humildad, sean de donde sean y procedan de la clase social que procedan. Hay algunas que mean tanta colonia que deberían embotellarla y venderla".

Puedes ver la entrevista al completo con Carmen Lomana y su respuesta a las críticas por llevar bikini y vaqueros en Atresplayer.