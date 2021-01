El testimonio de Sofia, presuntamente agredida por Jay Santos: "Me abrió de piernas y sacó un vibrador"

Sofía, una chica que denuncia haber sido presuntamente agredida por Jay Santos ha contado su caso en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias. "Pues yo cometí a lo mejor el error de quedar con él después de tanta insistencia. No tenía nada que hacer".

"Según él íbamos a quedar en un sitio público. Yo siempre le di largas porque siempre quería quedar en un sitio privado. Cuando llegué a la dirección, no había ni bares ni nada. Y cuando ya me di cuenta me tenía cogida del brazo para entrar a su piso. Y bueno, hasta ahí no me sentía mal" ha relatado Sofía sobre su encuentro con Jay Santos.

Sofía ha recordado la escena que vivió en el domicilio de Jay Santos. "Íbamos bajando, como era un estudio yo pensaba que si gritaba o algo no se me escucharía.. y bueno, entramos y puso música.. y me quito la chaqueta nos empezamos a besar.. hasta ahí bien, luego me puso contra un espejo que tenía en el pasillo.. y yo empecé a agobiarme en ese momento, y no estaba relajada le dije eso".

"Y para que me relajara, abrió una puerta donde había una cama enorme, me puso ahí. Me abrió las piernas y sacó un vibrador enorme lo puso al máximo y me lo puso entre las piernas y yo no quería, le dije que no. Y cuando quería ponerme de pie para irme me doy la vuelta y se había bajado la bragueta y tenía casi su pene en mi boca y le dije", ha asegurado la joven en el programa.

Sofía ha contado que fue entonces cuando el cantante empezó a tratarla mal. "Mira no. No quiero, me voy. Y fue ahí cuando empezó a tratarme mal. A decirme que era una niñata, que no era una mujer, que me faltaba por aprender que él había estado con mujeres de verdad. Mira, me dijo tantas cosas que salí de ahí tocada y corriendo. Y me fui a refugiar a casa de mi amiga".

