El revelador informe pericial de la 'viuda negra': Puede caminar con normalidad y no padece trastorno mental

Conchi, conocida como la 'viuda negra' de Alicante niega su participación en el crimen de su marido. La detenida se hacía pasar por inválida y utilizaba una silla de ruedas para moverse, sin embargo el informe determina que "no tiene ninguna lesión que incapacite su movilidad" y que "su estado físico no le impide ejercer activamente cualquier tarea". En el plano psicológico el informe determina que la detenida "no evidencia ningún deterioro cognitivo ni alteración psicopatológica que le impida percibir y evaluar la realidad". Este informe echa por tierra la versión de la acusada que aseguraba haber sido testigo del crimen de su marido desde una silla de ruedas pese a que la policía que le detuvo indicó que la vio caminar con normalidad en la escena del crimen.