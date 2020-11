El embajador de Alemania en España, Wolfgang Dold: "Estamos en tiempos malos y es importante gastar dinero"

El gobierno alemán ha aportado 375 millones en la financiación del proyecto de la vacuna de Pfizer y BionTech. El embajador Wolfgang Dold cree que podemos afirmar que con las vacunas "hay luz al final del túnel y es positivo que haya variedad de proyectos que llegan a un estadio final de sus ensayos clínicos". Aunque "no tenemos la vacuna en la mano ahora y necesitamos paciencia", añade.

Pese al repunte de casos en Alemania, asegura que cerrar los colegios sería la última bala y no cree que sea una medida que esté sobre la mesa en este momento. "Es verdad que hay una preocupación creciente porque las cifras suben y en noviembre hay medidas muy estrictas", señala.

Señala que en Alemania también hay un partido de ultraderecha como en España y existe además un movimiento de negacionistas que protestan contra las medidas del coronavirus.

El embajador pone sobre la mesa que hay un acuerdo desde junio para crear un fondo de rescate para las economía en Europa. "Éramos conscientes de que era un camino muy largo. Ahora estamos a final del camino y nos toca la responsabilidad de continuar negociando con todos para llegar a una situación en acuerdo", apunta sobre el impulso de las ayudas económicas.

Para Wolfgang Dold "este no es el momento de la austeridad. A mí personalmente no me gusta esta palabra que suena un poco filosófica. Lo que pensamos es que es muy sencillo ahorrar en tiempos buenos y gastar en tiempos malos. Estamos en tiempos malos y es importante gastar dinero para impulsar la economía", mantiene.

