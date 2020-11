El diario de Rosario Porto, al descubierto los secretos de la madre de Asunta

Otro de los temas que se ha tratado hoy en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias es el diario de Rosario Porto. "Nunca se aclaró el móvil de la asesinato de Asunta" se han preguntado.

"Hablé con seis personas distintas que coincidieron con Rosario Porto en la cárcel" ha explicado José Antonio Pérez, subdirector de El Correo Gallego.

"Todas las seis unánimemente me dicen que Rosario Porto no admitió la culpabilidad. Insistía que era inocente. Es mas, una de ellas llegó a decirme 'aquí en la cárcel una vez transcurrido el tiempo ya estamos condenadas, siempre comentamos algo y ella no'" ha recordado José Antonio Pérez, ex compañero de Alfonso Basterra.

"Además insistían en que se enfadaba mucho cada vez que le decían que había sido ella, que como fue todo. Ella lo negaba siempre y remataba con la misma frase no es lo mismo ser culpable que ser inocente" ha asegurado Pérez.

Rosario Porto fue condenada a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija adoptiva Asunta. El cuerpo fue encontrado sin vida en su celda hace unos días.

"Durante los siete años que llevaba en la cárcel se establecen unas complicidades entre las reclusas y ella en algún momento pudo decirle algo a alguien pero nadie de las personas con las que yo hablado Me dijo que ella reconociera el asesinato. Se mantenía firme en su tesis" ha afirmado José Antonio Pérez, subdirector de El Correo Gallego.

"El capellán me ratificó también esto. Supongo que a lo mejor en el secreto de confesión le dijo lo contrario pero él me dijo y son palabras textuales, 'esta señora tenía dentro una pena que la corroía y era que se consideraba inocente'" ha relatado en Espejo Público el ex compañero de Alfonso Basterra.