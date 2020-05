El consejero de Sanidad de Madrid, esperanzado de pasar a fase 1: "Han reconocido nuestras capacidades"

En una entrevista en Espejo Público explicó que en la reunión de ayer con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "todo fue mejor" que en otras reuniones y "se reconocieron las capacidades" de la Comunidad de Madrid para pasar de fase.

"No daríamos este paso si no tuviésemos la certeza y el aval de datos", consideró. Además, explicó que tiene buenas relaciones personales con Illa y que existe una "interlocución fluida" entre el Ministerio y las direcciones generales de la Consejería de Sanidad aunque "alguna vez no coincidimos en decisiones que se toman".

También señaló que en la reunión de ayer profundizaron en la necesidad de reforzar la responsabilidad individual de cada ciudadano al pasar de una fase a otra. Tras hacer un llamamiento al uso de mascarillas y a mantener la distancia, aseguró que es necesario “reforzar las medidas de seguridad” para evitar nuevos contagios.

Preguntado por su relación con el Colegio de Médicos, que es crítico con la decisión de su departamento de pasar de fase, dijo que respeta su criterio y que no le ha hecho llegar su posición. Se mostró prudente al ser preguntado si pedirá que se pase rápido a la fase 2 y dijo que "soy muy del Atlético de Madrid y me gusta el partido a partido".

