El calvario de María por unas prótesis mamarias defectuosas: "Estuve 2 años con morfina y antidepresivos"

María es víctima de una prótesis mamaria defectuosa. Hace 10 años se sometió al implante y, al poco tiempo, empezó a sufrir las consecuencias. Hoy ha querido contar en Espejo Público las patologías de su enfermedad y denunciar la falta de ayudas que recibió durante su tratamiento, una situación en la que se ven "cientos de miles de mujeres".

Los primeros síntomas de la prótesis defectuosa aparecieron en las manos. Empezó a perder la fuerza, se le caían las cosas y el dolor que tenía en la muñeca era insoportable. "El médico me dijo que hasta que no fuera a más no era operable", denuncia María.

Pasaron los meses y los efectos de la prótesis empezaron a generalizarse por todo el cuerpo. "El dolor se expandió a todas las articulaciones", además de sufrir cansancio muscular, fatiga crónica, caída del cabello y pérdida de la menstruación, entre otras cosas. "Era como una mujer de 90 años", lamenta.

Fue entonces cuando empezó a someterse a innumerables pruebas, con el fin de determinar cuál era el origen de las patologías. "Tuve que dejar de trabajar porque no estaba en condiciones, la mente se me iba y las pruebas salían todas negativas".

Pasaron los años y María no mejoraba. De hecho, en los últimos 2 estuvo tratándose con morfina en su casa y con antidepresivos, ya que la enfermedad que le provocaron las prótesis defectuosas le cambiaron la vida por completo.

A través de una red social, María contactó con una amiga suya que también se puso las prótesis al mismo tiempo que ella. A su compañera se le rompió una y, cuando se la cambiaron, "le entró una enfermedad autoinmune increíble, la misma que me entró a mi hacía 7 años".

En su caso, le diagnosticaron Lupus. Fue entonces cuando empezaron a investigar y vieron que en Facebook había varios grupos de "cientos de miles de mujeres" que sufrían su situación. En contra de la previsión de los médicos, que aseguran que solo hay 11 casos de esta enfermedad en España, María insiste en que llega a alcanzar el 25%.

Con el transcurso de la investigación, descubrieron que la fuente de sus problemas eran los metales que incluía la prótesis mamaria, "a parte de componentes tóxicos como es la acetona", continúa.

"Cuando entra en el cuerpo, esos metales sudan y nos intoxicamos de ellos", y los síntomas aparecen en función de la predisposición genética de cada una.

Hace ya un año que María se retiró las prótesis y asegura que, a día de hoy, sigue sufriendo las secuelas de la enfermedad. "Las alergias van y vienen, la fatiga crónica me ha disminuido, las machas también se me han quitado, pero lo que tengo es dolor articular".

María ha querido denunciar la falta de apoyos que recibió por parte de los médicos, ya que cuando fue a someterse a la operación, le dijeron que si no tenía síntomas de linfoma tendría que pagar la intervención. "Como estaba enferma no podía trabajar y no tenía dinero para poder pagar".

A su protesta suma los obstáculos que se ha encontrado por el camino, la indignación por no poder recuperar los años perdidos y la falta de apoyos sanitarios que trataran su situación.

"Los médicos, entre ellos, se ayudan y se callan. A mi me ha costado hasta recuperar las fotos de mis cápsulas" para tener pruebas de que sus patologías vienen por la enfermedad del implante mamario. Ahora, María suma fuerzas para denunciar los hechos ante los tribunales, un gesto que, asegura, no será fácil.

