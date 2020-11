Máxim Huerta es la personalidad oculta tras la Gamba de 'Mask Singer: Adivina quién canta'. En el último episodio del programa de Antena 3, el escritor y periodista español destapó su identidad, aunque algún miembro del jurado acertó previamente con el famoso.

Durante la entrevista, el escritor ha contado que su entrega fue máxima durante las actuaciones, hasta tal punto que llegó a tener un pequeño accidente durante los ensayos, cuando bailando y saltando acabó haciéndose daño en la rodilla.

"Al principio no sabía que era sangre, pensaba que era sudor. En el ensayo me entregué demasiado. Me tiraba de rodillas, me lanzaba con la canción. Cuando me quité el disfraz, previo a la actuación, veo que tenía la rodilla destrozada y sangraba. Aunque camino bien", explica Máxim Huerta entre risas.

Además, el periodista ha bromeado con los compañeros de Espejo Público sobre el traje de la Gamba que escondía su identidad y lo bien que le quedaba. "Soy mediterráneo. La gamba roja de Denia me la he comido a gusto durante mucho tiempo". Aunque lamenta que por mucho que su traje simule musculatura, es "todo lo que no tengo".

Sobre Mask Singer, explica que "es muy divertido jugar sabiendo que nadie sabe quien eres y divirtiéndote como un niño en un carnaval". Y reitera que guardó muy bien su secreto como Gamba. "Todos me decían que era yo porque se notaba en la voz, pero por contrato de confidencialidad y porque me gusta jugar, guardé el secreto a todos".

No obstante, explica que muchos se le preguntaron por su participación en Mask Singer, y asegura que las que más se acercaron a descubrir su identidad fueron sus sobrinas pequeñas. "El programa está gustando a los niños pequeños una barbaridad y ese es el éxito. Se esperan muchas sorpresas en este 'programón'", advertía Máxim.

Por último, el escritor ha hecho referencia a la reciente muerte del futbolista Diego Armando Maradona, y le ha dedicado el siguiente epitafio: "Contagiar equipo, contagiar energía a un país, merece un aplauso más allá de las sombras".

Puedes volver a ver la entrevista completa con Máxim Huerta y su experiencia como Gamba en Mask Singer en Atresplayer.