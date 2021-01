Domingo, español vacunado de coronavirus en Londres, habla sobre los efectos secundarios: "Un poco de fiebre un solo un día"

Reino Unido ha empezado a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Domingo Chinarro, español residente en Londres, es una de las personas que ya han recibido el tratamiento al completo.

"Ya llevo dos", contaba Domingo esta mañana en Espejo Público. Nueve días después de que se iniciara la campaña de vacunación en el país británico, el español recibió la primera dosis de la vacuna, y fue el pasado 7 de enero cuando completó el tratamiento.

Preguntado por los posibles efectos secundarios que hayan aparecido tras su administración, Chinarro cuenta que han sido leves.

"Con la primera dosis me subió la fiebre hasta 38,5, pero se pasó. Con la segunda tuve que quedarme en la cama un día, no tanto por la fiebre, sino porque me encontraba cansado, con frío. Pero fue un día, ahora estoy perfecto".

La aplicación de la segunda dosis de la vacuna significa alcanzar la supuesta inmunidad frente a la enfermedad, que tan fuerte está golpeando en Reino Unido estos últimos días. El avance del coronavirus ha provocado el colapso sanitario, al tiempo que aumentan los contagios, las muertes y el número de hospitalizados.

"Me creo que estoy libre de coger el virus, y eso lo tengo que averiguar pronto porque vuelo a Madrid a finales de mes. Espero estar bien para poder volar", puntualiza.

Sin embargo, confiesa que vive con mucha preocupación la evolución epidemiológica en Inglaterra. "Se está poniendo bastante mal, pero parece que el Gobierno ha empezado a abrir muchos centros para vacunar y están llamando a la gente para que se presente voluntariamente", concluye.

