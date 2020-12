Dolores, auxiliar de enfermería contagiada: "Empecé con un resfriado y pensé que era una reacción a la vacuna de la gripe pero era coronavirus"

Dolores Montero es auxiliar de enfermería y tras contagiarse con el coronavirus su calvario continúa porque las secuelas no han desaparecido: dolor en el pecho y espalda, malestar y cansancio general, pérdidas de memoria y sin olfato ni gusto.

Dolores es víctima de covid persistente. Cuenta que decidió vacunarse contra la gripe sin saber que ya tenía el coronavirus. "Empecé con un resfriado y pensé que era una reacción". Sin embargo ocho días después de la vacunación apareció también la tos y supo que "no era normal" pero descartó que fuera algo más hasta que se hizo la prueba.

No sabe como se infectó con el virus porque confiesa que no suele salir de casa, salvo para ir al trabajo y realizar la compra. "Siempre salgo con mascarilla y en el trabajo jamás he tenido ningún problema porque hemos estado muy protegidos".

Tras su experiencia, Dolores ha querido poner el foco sobre el hecho de que muchas personas "acuden al hospital con la mascarilla muy sucia", algo con lo que hay que tener cuidado porque puede ser un importante foco de infección y transmisión de la covid-19.

