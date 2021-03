Carmen, víctima del fotógrafo que grabó a modelos desnudas: "No sabía cómo reaccionaría al ver que encontré la cámara"

Carmen es una de las muchas víctimas del fotógrafo condenado a 2 años de cárcel por grabar a modelos desnudas. Su valentía y la de su compañera María, que se infiltró en una de las sesiones, logró la detención del varón. Este viernes han visitado Espejo Público para hablar de la dura experiencia.

Carmen fue la primera de las modelos afectadas que se dio cuenta de que en el vestuario había una cámara escondida. Asegura que las sospechas se iniciaron cuando el varón "empezó a decir comentarios que me hacían sentir realmente incómoda, algo estaba pasando".

El 'modus operandi' del fotógrafo era siempre el mismo. Pedía a las modelos que vinieran sin sujetador, poniendo de excusa las marcas que dejaba en la piel. Seguidamente, antes y después de la sesión, las llevaba a un vestuario donde, sin su permiso, las grababa desnudas.

"Durante la sesión de fotos encontré un visor junto a una luz roja. Me di cuenta de que era algo raro", cuenta Carmen. Optó entonces por darle la vuelta a esa cámara, todavía sin saber exactamente qué era lo que estaba sucediendo, al tiempo que sus sospechas aumentaban.

"Cuando salí del camerino, volvió a entrar y la colocó. Ahí me di cuenta de que era una cámara y le hice fotos con mi móvil para dejar constancia. No le dije nada porque no sabía cómo iba a reaccionar", confiesa.

Los comentarios y gestos del detenido fueron otra de las razones que llevaron a Carmen a desconfiar. En una ocasión le llegó a pedir que, "cuando me pusiera el vestido le avisara y, mientras lo ajustaba, aprovechaba para rozar el brazo o la pierna".

Todo esto llevó a Carmen a contactar con María, amiga suya y también víctima de las sesiones del fotógrafo. Esta última era menor. Al ver que ambas habían sufrido la misma forma de abuso por parte del detenido, decidieron actuar al respecto.

"Fui a la Policía, pero como no tenía forma de demostrar qué era lo que estaba pasando realmente, quedé con este hombre y organicé una sesión" con el fin de pillarle con las manos en la masa, cuenta María.

El hombre siempre cerraba la puerta del estudio con llave, por lo que su amiga le esperó al otro lado con la Policía. "Me infiltré e hice un poco el 'paripé' con él. En el momento que vi la cámara contacté con la Policía y quedó detenido".

El arrestado ha sido condenado ahora a 2 años de prisión, una pena que sus víctimas consideran insuficiente. "Es una condena que comparada con otras situaciones de delitos menores es mucho más floja".

María cuenta que, al ser menor de edad, en un principio fue acompañada de su padre. Empezó a sospechar cuando el fotógrafo le pidió que se fuera excusándose con que iba a trabajar mucho mejor.

"Cuando tú tienes un primer contacto con él, no te da la sensación de que sea un mal hombre. Son las acciones que tiene después", concluye María.

