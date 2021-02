Carla Antonelli, tras denunciar la actitud tránsfoba de un diputado de Vox: "En este país se ha normalizado el desprecio a las personas trans"

El parlamentario de Vox Mariano Calabuig se refería a la diputada del PSOE, Carla Antonelli como "el representante del Partido Socialista". "Quiero reclamar el amparo del reglamento de la Asamblea de Madrid a mi derecho al honor, a mi dignidad y a mi propia identidad", pedía la del PSOE tra estas palabras.

Señala Carla Antonelli que "los juegos de palabras semánticas y omisiones son habituales para no llamarte por tu propio nombre o tu propio sexo". Esto, asegura Carla, "ha sido la gota que ha ido llenando un vaso que está demasiado lleno".

En la comisión en la que Calabuig usó estas palabras todas las integrantes del PSOE son mujeres, por lo que no entiende la confusión. Lamenta además que tras exponer su desagrado con las formas el de Vox abandonara la comisión dándole la espalda.

No entiende Antonelli que la propia presidenta de la comisión diera por finalizada la sesión sin hacer ninguna observación sobre lo que había ocurrido.

A última hora de la tarde Calabuig lanzaba un tuit excusándose. Decía que había usado un masculino genérico. Antonelli cree que esas disculpas llegaron porque se sintió presionado porque una cuestión se convirtió en viral.

"Si se quiere disculpar que me mire a los ojos en la asamblea y me diga: "Me equivoqué", cosa que no hizo en ningún momento"", señala.

Considera Antonelli que esto "retrata una triste situación donde se ha normalizado en este país el desprecio y el rechazo hacia las personas trans en discursos de odio donde parece que todo vale como si no fuera suficiente todo el estigma asociado al colectivo durante décadas en las que hemos intentado sacar la cabeza como buenamente hemos podido. Las tasas de paro del colectivo son del 70% una compañera decía en Twitter: "Imagínese si esto se lo dicen a una diputada que nos dirán por la calle"", destacaba.

