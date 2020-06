Bárbara Rey explica su enfado con Espejo Público: "Me habéis dejado tirada"

Estaba previsto que la artista entrara en directo en el espacio que presenta Susanna Griso pero un error con los teléfonos que figuraban en la agenda impidió que en ese momento Bárbara entrara en directo. "Me parece una falta de consideración absoluta, como un desprecio a mí absoluto", reclamaba en sus redes.

Este miércoles la actriz ha intervenido en el programa para aclarar lo ocurrido. El colaborador Diego Revuelta aseguraba que después de una labor de investigación podía determinar qué había ocurrido. El reportero encargado de contactar con Bárbara Rey era Fernando Rozo, reconocía en una grabación con cámara oculta que había tenido un problema con los teléfonos que tenía de Bárbara ya que uno de ellos era antiguo y ya no lo usaba.

Bárbara ha aprovechado para reivindicar mejoras al Gobierno en la situación del coronavirus. "Yo tengo muchos años y he vivido todo tipo de situaciones. No me gusta hablar de política y cuelgo alguna cosa porque se me calientan los casos. No he visto nunca España tan mal como está ahora y la gestión que están teniendo. Cómo los políticos se faltan al respeto, discuten entre ellos y ni nos dicen qué hay que hacer", lamentaba.

