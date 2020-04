Badiola, sobre el balance de casos de coronavirus: "Soy optimista, la curva de contagios está descendiendo"

Este miércoles, a pesar de que el número de fallecidos se ha reducido en España, el número de contagios por coronavirus ha aumentado eun 2,9%, siendo en total 18.579 los infectados en nuestro país. Juan José Badiola, director del centro de enfermedades emergentes de Zaragoza, se ha mostrado asombrado ante dicha cifra puesto que este martes el número de nuevos casos había bajado notablemente.

Badiola considera que este ascenso de infectados puede deberse a diferentes razones, por ejemplo, que la cifra de los infectados en el fin de semana no se haya reflejado hasta ahora, ya que en muchas comunidades autónomas el lunes 13 también ha sido festivo por Semana Santa. Señala que otro factor podría ser el número de test que se hayan hecho, porque muchas personas pueden ser asintomáticas y hasta que no se les realiza el test no saben que están infectadas de COVID-19.

"De golpe 2.000 casos más me parece excesivo. Estamos aún en una situación frágil, pero aún así soy optimista porque la curva de contagios claramente está descendiendo", manifiesta. Por último, Badiola cree que la conclusión es que "hay que hacer más test".

