La juez Biedma pide a la Audiencia Nacional que impute al ex juez de las cloacas y que declare el clan de los Rocho

La jueza Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez, ha solicitado nuevas diligencias en la causa conocida del caso Leire para aclarar si una presunta trama intentó presionarla y "neutralizarla". La magistrada pide que se cite a declarar como testigo a la integrante del clan de Los Rochos y como investigado al juez expulsado de la carrera judicial.

Según un escrito al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, Biedma una serie de diligencias que considera "esenciales para el esclarecimiento de los hechos objeto de esta causa", entre ellas la de imputar a Luis José Sáenz de Tejada, un juez expulsado de la carrera que, según explicó, le tenía animadversión dado que Biedma tuvo que sustituir a la magistrada que instruía una denuncia contra él por violencia machista, por la que acabó condenado. Sostiene que esa relación previa podría explicar por qué Leire Díez lo habría "reclutado" para intentar desestabilizar la investigación sobre David Sánchez.

Biedma considera "nuclear" la imputación de Sáenz de Tejada para esclarecer "su rol, sus contactos, la finalidad de sus actuaciones y su participación en la presunta organización criminal". Además, pide que declaren varios testigos relacionados con las supuestas gestiones para presionarla.

Es por ello que la acusación considera "imprescindible" la declaración de Rocho y de los testigos Ángel Martín Carrillo, Juan José Collado Barriga y Joaquín Parra Páez para "ratificar sus manifestaciones y aclarar extremos relevantes sobre las reuniones de Tarifa, la coordinación del grupo, la utilización de perfiles falsos, los seguimientos, las proposiciones de violencia física y la finalidad de las actuaciones dirigidas contra la perjudicada"

Entre ellos figura una mujer que se identificó ante la UCO como "la Celsa". Según el escrito, esta testigo aseguró que Sáenz de Tejada la contactó y le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla", añadiendo que "a palos aprende el burro".

Para la magistrada, "la gravedad de las proposiciones para que se cometieran actos de violencia física", incluyendo esa afirmación de que "había que eliminarla", exige la imputación de Sáenz de Tejada, "por evidenciar una voluntad de daño que transciende cualquier actuación procesal y se integra plenamente en la operativa delictiva descrita por la UCO".