Gabino Diego prepara una nueva obra de teatro

No teme a las críticas, Gabino Diego es un hombre que se sabe observado y estudiado. Recuerda la primera crítica que recibió "Fernando Fernán Gómez me dijo, al verme recitar una crítica negativa que me habian dado, que sería genial algun día poder recitar críticas negativas en un teatro". reconoce que en su momento, las críticas negativas que recibió le hicieron muchísimo daño, aunque ahora, con el tiempo, "me hacen gracia", dice.