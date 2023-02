Encontronazo de Miguel Bosé con la prensa en su vuelta a España

Migue Bosé está en España. Ha venido a pasar una temporada con sus hijos para participar de jurado en un programa de televisión. Una de sus primeras salidas públicas ha sido a ARCO, la feria de arte que se está celebrando en la capital. Bosé llegaba acompañado por unos amigos y al verle, la prensa se acercó a entrevistarle. El artista comenzaba contestando con monosílabos hasta que, cansado de preguntas, agarraba con las manos los dos micrófonos de los periodistas y con una mirada desafiante finalizaba la entrevista con un tajante: “¡Ya!”.

No es la primera vez que la prensa vive momentos tensos con el cantante. Miguel no suele contestar a los medios de comunicación fuera de un marco musical y mucho menos si son preguntas de carácter personal, y siempre lo hace saber. Pero es en contadas ocasiones en las que el artista se deja ver y la expectación que suscita es máxima.

Minutos después de este altercado parece que recapacitaba y pactaba con las televisiones una breve colaboración: “Os dejo tres preguntas si luego me dejáis ver el arte”. Es el momento en el que vemos a un Bosé más relajado. Habla de sus hijos, felices, dice, de estar en España, e incluso da la última hora del estado de salud de su expareja, Nacho Palau: “Está estable, está bien. Hablamos mucho. Es un tipazo. Ha rehecho su vida, tiene una pareja que es un mega super tipo.”

Nacho Palau sufre desde hace más de un año cáncer de pulmón. Él y Miguel fueron pareja durante más de 25 años. Tuvieron cuatro hijos, dos del artista, Diego y Tadeo, y dos del valenciano, Ivo y Telmo. Finalizada la relación, el cantante se quedó en México con sus hijos y Nacho se mudó a Valencia con los suyos. Desde España, Nacho reclamaba a Miguel que los cuatro niños fueran tratados como hijos de los dos, que los suyos tuvieran las mismas oportunidades que los del cantante. De hecho, se vieron las caras en los juzgados para determinar si los pequeños merecían pensión o no. De momento no hay resolución, mientras llega, Miguel aseguraba en ARCO que no solo tienen contacto, sino que desmentía que hubiera un tiempo en el que se dejaron de hablar: “Ha tenido mi apoyo siempre, pero es lo que vende, llevarse bien no vende”.

El periodista y director de Vanitatis, Nacho Gay, no termina de creerse las palabras de Bosé: “Lo que ha dicho no es verdad, lo ha dicho el propio Nacho Palau, durante un tiempo no se han hablado, quién no se lleva mal con sus ex”.

Miguel, el polémico

En los últimos años, las noticias que se han publicado sobre Miguel Bosé no eran para anunciar giras, o nuevos temas, sino por sus polémicas fuera del ámbito musical. Las ideas conspiratorias conta la vacuna del covid que publicaba él mismo en sus redes sociales, o cómo animaba a que no usáramos la mascarilla, hicieron que el público se alejara del artista.

Así ha definido esa época el periodista Rubén Amón, hoy en Espejo Público: “Sus comentarios sobre las conspiraciones y sus posiciones anticientíficas han caricaturizado mucho el personaje que era. Su vigencia como artista no está en cuestión, lo está su vigencia como personaje de autoridad para indicarnos cómo nos tenemos que curar, y tampoco es un curandero”.