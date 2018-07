Elena y Manuel ganan a Julia y Lobo bailando 'What do you mean’'

GUERRA DE PAREJAS | GALA 1 – TOP DANCE

Las parejas de Julia Pericas y Jesús Lobo contra Elena Suárez y Manuel Ramírez inauguran la primera guerra de parejas de Top Dance. Los dúos defienden su continuidad en la academia con el tema ‘What do you mean’, de Justin Bieber. Sin embargo, Elena y Manuel se hacen con la victoria al defenderse mejor en un estilo que no es el suyo.