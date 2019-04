MonólogoEH: ‘No dejéis que os recorten los sueños’

MONÓLOGO DE PABLO MOTOS

Pablo Motos quiere empezar el año hablando de los harto que está de que la gente diga que el año 2013 será peor que el 2012. Para el presentador de El Hormiguero al Rey no le puede ir peor, porque este año le ha pasado de todo. Pablo Motos dice que no quiere volver a estar acomplejado, que los españoles podemos tener un gran año en el 2013. Tenemos creatividad, alegría y ningún país debería poder con nosotros. No nos podemos ir de España porque en este país tenemos de todo.