CON JANDRO

Dolph Lundgren ha comenzado firmando una carta y ha terminado dando un ligero puñetazo a una pelota para que comenzara el truco de Jandro. No han faltado un guante y un saco de boxeo, ni los tres grandes rivales de 'Rocky'. ¡Incluso han sonado las míticas 'Eye of the tiger' y 'Gonna fly now'! ¿Cómo ha terminado la magia? ¡Descúbrelo en este vídeo!