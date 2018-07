No es por molestar, pero en el diccionario faltan palabras.Por ejemplo, la presaca. Todos conocemos la resaca, que son los efectos secundarios no deseados por beber alcohol. Pero también todos hemos sentido esa alegría el viernes por la tarde en el trabajo, al saber que ya has quedado y que esa noche te vas a pillar una buena cogorza. Eso es la presaca.

O risqueroso, es algo que está buenísimo, como el foie, que si te ponen una porción muy grande al final te da asco. Luis Piedrahita se encargará en El Hormiguero de aportar al diccionario las palabras que faltan.